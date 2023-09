Une fleur par pas

La Fondation des Femmes, abritée par la Fondation de France, est la fondation de référence en France pour les droits des femmes et contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives à fort impact, sur tout le territoire. Elle agit concrètement grâce à la mobilisation du grand public, des entreprises et des institutions et au travers de sa Force juridique, composée de 150 avocat.e.s. bénévoles.

Plus d’informations sur notre site : www.fondationdesfemmes.org